Małgorzata Foremniak i Waldemar Dziki byli parą idealną. Niewielu pamięta, że dla niej zostawił Darię Trafankowską...

kama 11 min. temu zgłoś do moderacji 7 1 Odpowiedz

Oczywiście, żadnego żalu nie miała. Tylko parę lat później zmarła na raka. Tak jak Przybylska kochała swojego misia, jeździła z nim wszędzie, bo robił karierę a w wywiadach mówiła, że nie może się doczekać, aż on przejdzie na emeryturę i wróci do aktorstwa. ps. Foremniak miała szczęście, że w tamtym czasie nie było za bardzo internetu to ludzie na niej psów nie wieszali, że "odebrała męża", bo by było jak z Cichopek i Smaszvz.