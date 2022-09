Małgorzata Foremniak osobiście żegna królową Elżbietę przed zamkiem Windsor (FOTO)

Anna 18 min. temu zgłoś do moderacji 16 6 Odpowiedz

Jak Beckham pojawił się w tym samym miejscu, to było ekstra, jak nasza aktorka zrobiła dokładnie to samo, to już jest wyzywana. Czasami wstydzę się, że jestem Polką i jak paskudne charaktery mają moi rodacy. Ludzie, zacznijcie kochać, a nie ciagle krytykować wówczas i wy będziecie lepsi i szczęśliwsi.