Małgorzata Foremniak załatwia sprawunki na mieście. Partner kupił jej sushi i OLBRZYMI BUKIET RÓŻ (ZDJĘCIA)

Aktorka niezbędne sprawunki załatwiała ubrana w kolorową, puchową kurtkę i proste dżinsy, całość uzupełniła zaś różową czapką, butami na grubej podeszwie oraz poręczną torebką. Tego dnia 56-latka zrezygnowała i z makijażu. Po wyjściu ze sklepu Foremniak pomaszerowała do zaparkowanego nieopodal czarnego volvo, w którym czekał na nią ukochany. Wygląda na to, że tym razem to nie ona prowadziła auto, zatem nie musiała łamać żadnych przepisów. Tego samego dnia partnera paparazzi przyłapali partnera aktorki opuszczającego jedną ze stołecznych restauracji serwujących sushi. Gdy mężczyzna pakował zamówiony posiłek do samochodu, w jego bagażniku można było dostrzec okazały bukiet czerwonych róż, który później wręczył Foremniak. W walentynki aktorka pochwaliła się nawet prezentem na swoim instagramowym profilu.