Małgorzata Kożuchowska buszuje po sklepach i obwieszona torbami macha radośnie do paparazzi (ZDJĘCIA)

Ostatnio Kożuchowską sfotografowano wyjątkowo nie w drodze do kościoła, a na shoppingu. Celebrytka odwiedziła kilka mieszczących się w centrum stolicy luksusowych butików odzieżowych, których asortyment wnikliwie przejrzała, po czym zakupiła to, co przypadło jej do gustu. Sądząc po liczbie niesionych przez nią toreb, zakupy były udane. Zdaje się, że owocne łowy poprawiły humor aktorce, bowiem posłała nawet w stronę wycelowanych w jej stronę obiektywów kilka uśmiechów.