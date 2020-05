Małgorzata Kożuchowska chwali się umięśnionym brzuchem w odważnej stylizacji. Magda Gessler nie kryje zachwytu: "Jesteś FASCYNUJĄCA. BRAWO" (FOTO)

Taka prawda 2 godz. temu zgłoś do moderacji 519 19 Odpowiedz

Figura fajna, ale ona musi miec straszne kompleksy bo wie ze nie jest aktorka na miare Kuleszy (jej przyjaciolki) czy Kulig. To aktorka serialowa z trzema minami. Widzisliscie zeby Kulesza, Kulig czy Kolak czy ktorakolwiek z prawdziwych aktorek szukala atencji w social mediach? Oczywiscie ze nie, sa zajete przygotowywaniem do rol u Smarzowskiego, Komasy lub filmow europejskich. Kozuchowska w filmie to chyba tylko u Vegi zagrala a wiadomo ze to “rezyser” dla gawiedzi gdzie do roli sie przygotowywac nie trzeba bo co drugie slowo to ...kur.. a z partnera aktorskiego ma sie celebrytow pokroju Wieniawy.