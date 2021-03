Małgorzata Kożuchowska demonstruje swój sposób na "prasowanie zmarszczek"

Taka prawda 8 min. temu zgłoś do moderacji 9 0 Odpowiedz

Gdybym nie wiedziała jak ta pani wyglądała na początku kariery to może bym uwierzyła 😂 jako 28latka miala skórę suchą i szarą, oczy podkrążone czego nie ukrył nawet make up. Osobiście nic mnie jej liftingi nie obchodzą ale po co z ludzi robić wałów? To ani cudowne geny, ani cudowne starzenie się, ani cudowme masaże i nieinwazyjne zabiegi. Twarz wyprasowana od A do Z i tylko niewidomym takie kity mozna cisnąć.