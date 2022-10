Małgorzata Kożuchowska enigmatycznie: "Żałuję występu w niektórych produkcjach"! (WIDEO)

Małgorzata Kożuchowska zdobyła ogólnopolską rozpoznawalność, grając w "M jak Miłość", gdzie wcielała się w rolę Hanki Mostowiak. Zajęło jej to... 11 lat. Gdy zadecydowała o odejściu, scenarzystka - Ilona Łepkowska - postanowiła dotkliwie ją ukarać, fundując jej najbardziej komiczną śmierć w historii polskiej telewizji. Potem Łepkowska tłumaczyła, że to wcale nie była jej "zasługa", ale Kożuchowskiej do dzisiaj trudno pozbyć się łatki "ofiary kartonów".