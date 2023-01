Małgorzata Kożuchowska parkuje porsche za pół miliona NA ZAKAZIE, tłumacząc: "To była ostateczna ostateczność" (ZDJĘCIA)

🤔🤔🤔🤔🤔 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Ktoś kto ma taki samochód to i stać go na mandat. Mandat za zaparkowanie w niedozwolonym miejscu to 100 zł. Raczej nie jest to adekwatne do zarobków, ktoś kto zarabia 2000 zł i 20 000 zł, płaci tyle samo. A powinno to być brane od dochodu.