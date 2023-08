Małgorzata Kożuchowska pokazała wakacyjne zdjęcie z SYNEM. Jan Franciszek rośnie jak na drożdżach! (FOTO)

Małgorzata Kożuchowska pokazała wakacyjne zdjęcie z synem

Małgorzata Kożuchowska co prawda jeszcze kilka dni temu widziana była na warszawskich ulicach, gdy to mknęła na wizytę do kliniki medycyny estetycznej, aktualnie zdaje się wypoczywać na zagranicznych wakacjach. Przynajmniej tak można wywnioskować z opublikowanych przez nią na Instastories słonecznych zdjęć. I tym razem gwiazda nie ograniczyła się do publikacji bez członków rodziny. Poza "artystycznymi" fotografiami dodała również m.in. zdjęcie z pociechą. Na będącym rzadkością kadrze widzimy, jak mama i syn przytulają się, wylegując na tarasie z widocznym w tle basenem. Trzeba przyznać, że Jan Franciszek rośnie jak na drożdżach. Chłopiec skończy w październiku dziewięć lat.