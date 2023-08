Małgorzata Kożuchowska pręży MIĘŚNIE BRZUCHA na wakacjach w Grecji. Imponująca forma? (FOTO)

Gość 22 min. temu zgłoś do moderacji 17 0 Odpowiedz

Ona retuszuje zdjęcia i to ostro.Kobieta jest w wieku menopazy , przybyło pare kilo , skóra i twarz zmieniona.To nie znaczy że jak na 51 lat wygląda żle , wygląda fajnie .Jednak nie rozumię takiego odmładzania się na zdjęciach .Co jak co ale miałam ją za kobietę która nie będzie zakłamywać rzeczywistości..