Małgorzata Kożuchowska publikuje romantyczne zdjęcia z mężem, świętując rocznicę ślubu: "To już 15 wspólnych lat" (ZDJĘCIA)

Mam grypę jelitową - s#am dalej niż widzę, nie mam siły po nifuroksazyd do apteki iść. A mój mąż Mycha ma wszystko gdzieś. Nawet dziećmi w chorobie nie chce się zająć, bo on zdalnie pracuje, zamyka się w pokoju i nawet straszy o tym, żeby nikt do niego nawet nie zaglądał.