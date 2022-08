Małgorzata Kożuchowska wróciła na salony! Z uśmiechem Giocondy pozowała u Gosi Baczyńskiej (ZDJĘCIA)

Małgorzata Kożuchowska już wiele lat temu zapracowała sobie na tytuł "ulubienicy Polaków" i zdaje się, że wciąż jest za nią uważana - przynajmniej przez producentów. I choć nie wszyscy są przekonani co do jej talentu, przepełniony do granic możliwości grafik aktorki świadczy o tym, że jej gwiazda wciąż błyszczy pełnym blaskiem.

51-latka w pełni zdążyła wrócić do swoich celebryckich obowiązków, do których należy także "bywanie". Aktorka, słynąca z rozważnego doboru imprez, pojawiła się we wtorek wieczorem na plenerowym happeningu "Aria di potenza", który towarzyszył pokazowi Gosi Baczyńskiej. Na tę okazję Kożuchowska wybrała czarną sukienkę na ramiączka i elegancką marynarkę, którą zalotnie zsunęła sobie z ramienia, pozując do zdjęć. Jej włosy uczesane były w prostego boba. Co ciekawe, impreza wypadała w dzień 14. rocznicy ślubu Małgorzaty z Bartłomiejem Wróblewskim, jednak tego wieczoru próżno było szukać małżonka u jej boku.