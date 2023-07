Małgorzata Ohme ZAKOCHANA?! Pokazała zdjęcie, a fani gratulują: "Dbajcie o swoją miłość" (FOTO)

Obecnie wszystko wskazuje na to, że w życiu psycholożki na nowo zagościła miłość. W piątek Małgorzata opublikowała na Instagramie zdjęcie, na którym pozuje wtulona w mężczyznę. Wymowną fotografię opatrzyła czułym wpisem. Można więc domyślać się, że "tajemniczy pan" to jej nowy wybranek .

Internauci gratulują Małgorzacie Ohme

To z Nim robię Kafki, to z Nim piję kawki. Medytuję, tańczę i czytam książki. Wymyślam, dzielę się, realizuję. Marzę, śnię i planuje. Rozmawiam i milczę. A piszę o tym, bo jestem Mu wdzięczna. Że Jest. #mojedobreżycie #naszedobreżycie - napisała w mediach społecznościowych.

Okazuje się, że osobą, o której Ohme "marzy, śni i planuje", jest Daniel Welfel . To właśnie on pomaga jej od strony technicznej przy cyklu #Kafka'15. Mężczyzna ma 39 lat i obecnie współpracuje z niepublicznym przedszkolem o profilu inteligencji emocjonalnej.

Pięknie patrzeć na tyle ciepła w oczach. Patrzcie kochane i przyjrzyjcie się, jak może wyglądać zgodna para. I uwierzcie, że to jest możliwe także dla was; Wszyscy jesteśmy warci miłości! Małgosiu, jak się cieszę, widząc cię w tak dobrej formie i szczęśliwą; Niech miłość kwitnie w Was na wieki; Cudownie, że siebie macie; Dbajcie o swoją miłość - pisali internauci.