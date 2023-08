Małgorzata Opczowska jak Alicja Bachleda- Curuś? Założyła sukienkę, w której aktorka wystąpiła ponad 10 lat temu (ZDJĘCIA)

W czwartek w warszawskich Łazienkach odbyła się prezentacja jesiennej ramówki Telewizji Polskiej. Wydarzenie przyciągnęło tłumy gwiazd związanych ze stacją, w tym rzecz jasna prezenterów "Pytania na śniadanie". Na niebieskiej ściance starannie dobrane stylizacje przed fotoreporterami dumnie prezentowały m.in. Ida Nowakowska, ciężarna Małgorzata Tomaszewska czy Izabella Krzan. W gronie przybyłych na konferencję prowadzących porannych program znalazła się także Małgorzata Opczowska. Celebrytka na wydarzenie wybrała się w towarzystwie męża, dziennikarza TVP Jacka Łęskiego. Prezenterka ochoczo pozowała do zdjęć u boku ukochanego. Uwagę rodzimych mediów zwróciła zaś jej stylizacja.

Opczowska jak Bachleda-Curuś? Prezenterka TVP zainspirowała się stylizacją aktorki sprzed lat

Opczowska na prezentacji ramówki TVP pojawiła się w podkreślającej sylwetkę żółtej kreacji z elementami szarego materiału w talii i na ramionach. Sukienkę z głębokim dekoltem celebrytka uzupełniła długimi kolczykami oraz przezroczystymi klapkami na obcasie. Jeśli wydawało się Wam, że gdzieś już widzieliście kreację Opczowskiej, to wcale nie było to mylne wrażenie. Sukienkę, w której prezenterka paradowała po ściance z logo TVP, już ponad dekadę temu można było podziwiać na innej polskiej celebrytce i to w dodatku na zagranicznych salonach.