Małgorzata Opczowska PRZERWAŁA MILCZENIE po utracie pracy. "Jak wrócę, napiszę więcej...". Jej fani zapowiadają BOJKOT "PnŚ"!

Małgorzata Opczowska może liczyć na wsparcie fanów. Z ich strony padają istotne deklaracje

Jesteście Kochani. Moja poczta została dosłownie zasypana wiadomościami i pytaniami co u mnie. Drodzy. Aktualnie jestem na rodzinnych feriach. Spędzamy cudowny czas. Uśmiecham się do słońca, wietrzę głowę i nie patrzę wstecz. Jak wrócę, napiszę więcej. Dziękuję za wszystkie dobre myśli i słowa - przekazała za pośrednictwem Instagrama.

Tak Pani brakuje w "PnŚ". Nie rozumiem, dlaczego widzom zostało zabrane to, co kochali w tym programie; Nie oglądam już "Pytania na śniadanie" bez moich ulubionych prowadzących; Nie rozumiem, po co zmieniać coś, co było dobre; Cieszę się, że wsparcie dla Pani jest tak duże. Niech ta dobra energia od widzów płynie do Pani - napisali stęsknieni fani.