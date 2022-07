Małgorzata Ostrowska-Królikowska chwali się dobrymi relacjami z synową. Spotkały się NA KAWIE (FOTO)

W środę w mediach głośno było o tym, że Małgorzata Ostrowska-Królikowska postanowiła wyciągnąć rękę do Joanny Opozdy i zaprosiła ją oraz małego Vincenta na wypoczynek do jej domu w Kudowie-Zdroju. Można nawet uznać, że było to zaproszenie "specjalne", gdyż aktorka uznała za stosowne zachęcić (wkrótce już byłą) synową do przyjazdu za pośrednictwem jednego z tygodników.