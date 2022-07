Małgorzata Ostrowska-Królikowska u boku córki i syna tryska radością na Festiwalu im. Pawła Królikowskiego. Antek nie dotarł... (ZDJĘCIA)

Matka dorosłe... 11 min. temu zgłoś do moderacji 10 2 Odpowiedz

Nie podziwiam, nie oceniam fotek z tej relacji. Natomiast mam cały czas przed oczami komentarze p. Małgorzaty i Antka oraz wielu im sprzyjającym sprzymirzeńcom atakujących żonę Antka! Rodzina wielodzietna, która powinna mieć tradycje rodzinne, mieć uczucia, tolerancję i miłość. Pewnie ma, ale tylko dla siebie nawzajem. To jest okrutne, atakować kobietę w ciąży i po porodzie! Prawowita żonę, matkę dziecka i wnuka! Co to za cyrk? Ślub i przysięga przed Bogiem to też był cyrk czy granie roli w jakimś filmie? Choćby nie wiadomo, jaka jest prawda to trzeba zachować się z honorem i taktem a nie atakiem! Gdyby mój syn tak się zachował, to odebrałbym to jako moje źle wychowanie. Gdyby tak poniżał swoją żonę i ja zdradzał to powiedziałabym: synu, dałam Ci życie, dałam Ci wzorce, wpajałam ci szacunek, źle traktujesz żonę , źle postępujesz i to mi się nie podoba. Przystopuj i wyjdź z honorem . Jako matka, liczę na to, że się opamiętasz, że ponad wszystko zapamiętasz te Wasze chwile uczuć i miłości. Bo przecież tak było? Synu, zawsze będę Cię kochać bo jak można nie kochać swojego dziecka? Ale...nie będę przyklaskiwać Twoim zachowaniom i wypowiedziom. Coś się skończyło? To do cholery wyjdź z twarzą! Nie dziamol, nie atakuj, jesteś dorosły! Masz dziecko! Zachowuj się synu jak na mężczyznę przystało!