Małgorzata Ostrowska-Królikowska miała zabiegać o spotkania z Vincentem. Joanna Opozda zaprzecza: "To jest tak ogromne KŁAMSTWO"

Droga do serc 4 min. temu zgłoś do moderacji 6 1 Odpowiedz

Poznałam osobiście Joasię, jest ciepłą, życzliwą, kochaną osobą. Cudowną mamą, wspierającą inne mamy w trudnej sytuacji życiowej. Sama wychowuję dwóch chłopców, namłodszy cztery miesiące młodszy od Viniego, jego ojciec również nie wywiązuje się z obowiązku alimentacyjnego, nie interesuje się dzieckiem od urodzenia, nigdy nie zadzwonił by dopytać czy potrzebna mi pomoc jest manipulowany tak samo jak Antoni Królikowski przez Swoją kochankę , by nie zabiegać o kontakt z synem. Tak jak Asia mówiła dziecko było planowane, wyczekiwane, chciane po czym kochanka zawładneła Antonim tak jak i moim Łukaszem jego wybranka, do której odszedł w trakcie trwania mojej bardzo trudnej ciąży. Łączę się z Asią całym sercem, wiem co przechodzi, jak wiele to kosztuje ją emocjonalnie. Wierzę że wytrwa to całą nagonkę, niesłuszne oceny i osądy. Żadna MAMA nie powinna przechodzić takich okrucieństw od ojca własnego dziecka. To ile my przechodzimy przez okres ciąży, porodu , połogu żaden mężczyzna nie zrozumie.