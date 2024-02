Małgorzata Ostrowska-Królikowska mówiła o udziale w "Tańcu z Gwiazdami" i nagle PRZERWAŁA wywiad. Poszło o "pytanie rodzinne" (WIDEO)

Nie jest tajemnicą, że jeśli chodzi o medialne doniesienia na temat rodziny Królikowskich, niekwestionowanym liderem jest syn Małgorzaty Ostrowskiej-Królikowskiej , Antek . Nie zawsze były to wieści pozytywne, bo rozpisywano się także o mniej przyjemnych kwestiach, jak unikanie płacenia alimentów czy niedawny wyrok za prowadzenie samochodu pod wpływem niedozwolonych substancji.

Małgorzata Ostrowska-Królikowska o udziale w "Tańcu z Gwiazdami". Nagle przerwała wywiad

Choć to Antek Królikowski gra w mediach pierwsze skrzypce, to niewykluczone, że niedługo pałeczkę przejmie właśnie jego mama. Wszystko z racji jej udziału w nadchodzącej edycji "Tańca z Gwiazdami". Nasza reporterka, Simona Stolicka, zapytała aktorkę m.in. o to, czy śledziła poprzednie sezony słynnego show.