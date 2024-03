Małgorzata Ostrowska-Królikowska odcina się od konfliktu syna z matką jego dziecka?! UCIEKŁA przed dziennikarzami po "TzG"

Szok 16 min. temu zgłoś do moderacji 9 2 Odpowiedz

Matka nie chroni swego Dziecka!! Nie chroni jego psychiki za to za wszelką cenę walczy o kasę także dla swojej matki, bo ta nie ma z czego żyć !!! Widać tu zło, nienawiść, mściwość, kłamstwa i manipulacje. Od samego początku wszystko oparte na korzyściach dla siebie.... Żona nie mieszka po ślubie z mężem, tylko z matką, to co to jest ??? Mąż mieszka obok w wynajętym mieszkaniu. Mąż ćpa i zdradza żonę z sąsiadką .. A przed ślubem nie ćpał ?? Mąż przelewa kasę żonie za każdego bucha w nos bo taką umowę na papierze zawarli... Żona nagrywa od samego początku związku męża potajemnie, mąż żonę też w sytuacjach osobistych !! Walczą ze sobą w necie i wciągają w to kogo tylko się da. Oni oboje są ZABURZENI. I DZIECKO TEŻ SKOŃCZY JAKO Zaburzony CHŁOPIEC bo tego syfu nie wytrzyma