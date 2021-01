Małgorzata Ostrowska-Królikowska wspomina Pawła Królikowskiego. "Do tej pory wiszą w szafie jego ubrania"

Wszystko mi go przypomina. Do tej pory wiszą w szafie jego ubrania. Jeszcze do niedawna na krześle leżała przerzucona przez oparcie jego kamizelka. W końcu oddałam ją jego ojcu. "Tata, weź tę kamizelkę i płaszcz" - poprosiłam. Ucieszył się, że ma rzeczy po ukochanym synu. Czasem Marcyśka zakłada za obszerne na nią swetry Pawła, fajnie w nich wygląda. Nie potrafię rozstać się z jego rzeczami - wyznała w Świecie kobiety Małgorzata Ostrowska-Królikowska.