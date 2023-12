Małgorzata Ostrowska-Królikowska zobaczy się w święta z Vincentem? Aktorka WYMIJAJĄCO o spotkaniu z wnukiem

pustka 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 1 Odpowiedz

Jak widać Królikowscy mają dużą rodzinę, żyją ze sobą zgodnie, widują się regularnie, kolejne synowe i zięciowie przyjmowani są zgodnie do rodziny. Jak tam będzie wesoło na święta, jak gwarnie. Byłe dziewczyny Antka też dobrze wypowiadają się i o nim samym, i też o jego rodzinie, pomimo matactw Opozdy. I WSZYSCY zgodnie, za wyjątkiem jednej Opozdy. Czyż to nie daje do myślenia? Z własną rodziną pokłócona, przecież mówiła do dziecka w ciąży, że się od własnej rodziny odsunęła, wyzwała ich od toksyków, z rodziną Antka to już w ogóle, ojciec podaje ją do sądu. Pozostaną samotne święta, matka, córki i to biedne dziecko, żyjące gdzieś pomiędzy reklamami na instagramie, ściankami i pudlem.