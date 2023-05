Małgorzata Potocka wściekła na PKP: "Nie wiem, czy NIE ZDECHNĘ za chwilę"

Małgorzata Potocka kojarzona jest głównie z takich produkcji jak "Barwy Szczęścia", "Plebania" i z najnowszego serialu z jej udziałem "Gang zielonej rękawiczki". Poza aktorstwem, gwiazda zajmuje się także produkcją filmową i reżyserią. Aktorka wielu talentów, gdy tylko może pojawia się na różnego rodzaju eventach, także tych reklamujących zabiegi medycyny estetycznej.

Małgorzata Potocka wściekła na PKP

Małgorzata Potocka nie należy do grona celebrytów, którzy chwalą się drogimi samochodami. Jakiś czas temu aktorka postanowiła zrezygnować z jeżdżenia autem na rzecz podróżowania pociągiem. Wiele osób, które wybrały ten rodzaj transportu, nie ma o nim najlepszego zdania. Częste opóźnienia czy problem z miejscami, to sytuacje, które są na porządku dziennym. Ostatnio przekonała się o tym Małgorzata Potocka, która podróżowała do Wrocławia.

Co się stało z PKP? Od jakiegoś czasu przesiadłam się z auta do pociągów. Taniej, bezpieczniej i czas na myślenie, czytanie, pisanie. Tylko pociągi u nas to tragedia. Spóźnienie to norma, ostatnio w Rzepinie o północy 1,5 godziny spóźnienia i nawet poczekalni nie ma - zaczęła swój wpis na facebooku.

W swoich przemyśleniach na temat PKP zwróciła uwagę na brak możliwości zakupu jakiegokolwiek posiłku czy napoju mimo iż na stronie jest podana zupełnie inna informacja.

Pociąg bez bufetu. Nawet IC nie mają bufetów. Napisane w internecie, że wózek jeździ. No nie jeździ. Toaleta co druga zepsuta. Co to jest, żeby w tej epoce nie było bufetów. To może, chociaż szafy z napojami? Czy ktoś w ogóle myśli o pasażerach - napisała sfrustrowana aktorka.

Na koniec Małgorzata opisała problem z zakupem biletów, a także jak bardzo jej doskwiera brak wody.

Nie ma żadnego biletu, na chama wdzieram się do pociągu, a on prawie cały pusty. To też norma. Czy nie potrafią tej strony biletowej usprawnić? (...) Siedzę już trzecią godzinę bez wody i nie wiem, czy nie zdechnę za chwilę. Gdzie tu skargi wnosić? - zakończyła swój wpis Potocka.

