Małgorzata Rozenek aklimatyzuje się do życia w willi za 30 TYSIĘCY MIESIĘCZNIE: poranki z Heniem, relaks w salonie i harce nad basenem...

Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan kilka dni temu ogłosili, że przeprowadzają się do nowej posiadłości. Mowa jednak nie o ich domu w Konstancinie, bo ten wciąż nie jest gotowy, lecz o wynajmowanej willi, którą teraz powoli dostosowują do swoich potrzeb. Choć celebrytka i jej ekipa mają podobno do rozpakowania 200 (!) kartonów, to nowe miejsce do życia już wyraźnie przypadło im do gustu.