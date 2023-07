Małgorzata Rozenek awanturuje się z Majdanem przy odprawie bagażowej: "Wymyka ci się to spod kontroli. Jesteś W PANICE!"

Trudno dziś wyobrazić sobie polski show biznes bez udziału Małgorzaty Rozenek w Azji Express. Co prawda celebrytka wytrzymała w podróży zaledwie kilka odcinków, ale i tak obdarowała nas co najmniej tuzinem pięknych sentencji, które po dziś dzień obijają się echem w mediach społecznościowych. Najpopularniejszą z nich jest oczywiście słynne załamanie nerwowe przy przepakowywaniu walizek.

Piżamek nie biorę, ale sukienkę muszę wziąć. Ja już nie mam miejsca. Ja nie żartuję, Radziu - krzyczała zdesperowana Gonia, wpychając z całych sił ubranka do plecaka.

Małgorzata Rozenek vs Radosław Majdan - spięcie przy odprawie bagażowej

Kompletnie wymyka ci się to spod kontroli, jesteś w panice. Bierzesz wszystko to, co spotkasz w domu. 37 kilo, 15 kilo nadbagażu, Małgosi walizki - marudził dalej Radzio.