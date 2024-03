Małgorzata Rozenek chwali się kolejnym treningiem i reaguje na zaczepki internautów: "Większej BZDURY nie słyszałam" (FOTO)

Kilka dobrych miesięcy temu fani Małgoni byli świadkami narodzin nowej, sportowo-wyczynowej ery w jej karierze . Gwiazda znacznie ograniczyła aktywność w mediach i w sieci, aby w pełni skupić się na katorżniczych treningach i na poważnie podejść do utrzymywania zdrowego trybu życia. Gdy ogłosiła, że wystartuje w triathlonie , zaskoczyła nawet największych wielbicieli. Przez ostatnie tygodnie "Perfekcyjna" przygotowywała się do wyjątkowego wyzwania pod okiem samego Roberta Karasia . W międzyczasie wyszło na jaw, że za jej wielką zmianą nawyków kryje się kolejny zawodowy projekt. Wkrótce zadebiutować ma bowiem nowe reality show , w którym 45-latka będzie musiała sprostać wyzwaniom rzuconym przez kilku znanych sportowców.

Małgorzata Rozenek dyskutuje z internautami. Poszło o treningi i nowy program

Niektórzy obserwatorzy sugerowali Małgorzacie Rozenek, że ograniczenie jej internetowej aktywności do prezentowania sportowych poczynań jest już nieco nużące. Gwiazda TVN zbytnio się tym nie przejęła i podkreśliła, że będzie trenować do skutku. Zgodnie z zapowiedzią, na instagramowym profilu Małgoni można podziwiać kolejną rolkę dokumentującą wyciskanie siedmiu potów. Tym razem 46-latka zaprezentowała jak przemierza rowerem wymagające, leśne trasy i wyjawiła, że enduro to jej "nowa zajawka". Dość nieoczekiwanie wdała się też w dyskusję z internautą, który nową pasję prezenterki sprowadził jedynie do chęci wzbogacenia się.