Małgorzata Rozenek chwali się smukłą sylwetką w kostiumie za 860 złotych, robiąc sobie fotki w SAUNIE (ZDJĘCIA)

ijuti 3 min. temu

Naprawdę mnie rozumiem dzisiejszego świata. Dlaczego mam oglądać jakąś nieciekawą, zwykłą kobitę w stroju kąpielowym, w łóżku, przy śniadaniu, na zakupach, na wakacjach czy gdzieś tam? Co ma mi to dać? Wzbogaci mnie jakoś? Dokształci? Rozwiąże problemy? Pomoże w czymś? Jeśli już kogoś oglądam, to chcę, żeby miał coś do powiedzenia - nauczył mnie czegoś, przekazał ciekawą opinię, wiedzę, doświadczenie, a nawet fajne poczucie humoru. A co dają ludziom takie instagramowe wydmuszki, jak ta tutaj opisana? PS Uprzedzam ewentualne pytania o moją obecność na niezbyt ambitnym Pudelku - wchodzę tu, bo niektóre komentarze są super.