Małgorzata Rozenek chwali się udekorowanym na święta domem: bogata choinka, renifer i dziadki do orzechów (ZDJĘCIA)

Ala 11 min. temu

Szczerze to jej dom mi sie nie podoba. Ani cieplo ani przytulnie jak na sklepowej wystawie. Ale uwazam ze lepiej caly grudzien cieszyc sie swiateczna atmosfera niz dopiero po swietach. Jest taka podnioslosc, oczekiwanie, no i swiatecznie. A po swietach to juz nie ten klimat. Tak wiec ludziska idzcie ubierac choinki. Kto jest oporny niech sprobuje choc raz i zobaczy ze zmieni zdanie w tym temacie.