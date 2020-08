Małgorzata Rozenek docenia "umiejętności" Pysiuli: "Dzieci i zdjęcia to on ROBI ŁADNE" (FOTO)

Małgorzata Rozenek chwali się powrotem do ćwiczeń

Hortensje - obok peoni jedne z najpiękniejszych kwiatów - napisała. - Moje ulubione . Czy macie jakieś sposoby na to, żeby pięknie kwitły, a ścięte dłużej postały? Podobno kropla wybielacza do wazonu z wodą potrafi zdziałać cuda, a oprócz tego pogoda totalnie nas rozpieszcza. Uwielbiam słońce - podsumowała Perfekcyjna .

"Ale Pani pięknie wygląda! Hortensje się chowają! Pozdrawiam też pana Radka", "Najlepsza para w show bizie. Nie można się napatrzeć na was i waszą miłość", "Dzieci i zdjęcia to on robi ładne. If u noł what I mean" - pisali.