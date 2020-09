Małgorzata Rozenek gasi "troskliwą" fankę i ogłasza: "Niechciane rady są jak reklama środków na PRZEDŁUŻENIE PENISA"

Polozna 4 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Biedne to dziecko... Mama ma tyle kasy, ze bez problemu może sobie zafundować urlop macierzyński, ale po co... To się nazywa pazerność na kasę :( serio, mówcie sobie co chcecie, ale mi jest zwyczajnie żal tego dziecka, które powinno przebywać z matka jak najwiecej, z matka, nie zastąpi jej najlepsza babcia, tata niestety tez nie, już o opiekunkach nie wspominając... tak się buduje zdrowie psychiczne dziecka i wiez z matka na całe życie... jedyne co ona niby promuje na tym instagramie, to wmawianie tym wszystkim „fanka”, ze można urodzić i żyć jak przedtem - wolna i swawolna. No nie, nie można. Bo razem z dzieckiem pojawia się ogromna odpowiedzialność za zdrowie, przyszłość, życie jeszcze kogoś. I ego, pieniądze, lustro - to schodzi na plan dalszy. Są takie momenty kiedy warto się zatrzymać. Przecież nie na zawsze, na chwile - dla Tego Kogoś...