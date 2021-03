Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan chcą jeszcze POWIĘKSZYĆ RODZINĘ? Wygadał się Radzio!

widz 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Może i sprzedają swoje życie prywatne, ale cieszy to, że im się układa i tworzą zgraną szczęśliwą rodzinką. A to, że na tym zarabiają.. No cóż... skoro ciekawscy chcą się przyglądać ich życiu to dobrze, że Majdanowie przekuwają to na zysk. Mają na tyle pozytywne osobowiści, że nie grozi im to co Harremu i Megan, czyli potworny hejt i niechęć do Megan. Jednak bezproblemowe osobowości mają w życiu łatwiej, bo też się milej i łatwiej z nimi obcuje, nawet tylko na ekranie.