Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan podbijają Florydę: "Zabiera mnie na imprezę w wypasionym klubie. PÓŁ MIAMI CHCE TAM BYĆ"

Ewa 2 godz. temu 231 8

Po raz kolejny powstał artykuł pani która jest znana z tego że jest znana. Żyje w luksusach na bardzo wysokim poziomie lata po całym świecie no po prostu żyć nie umierać. Lewandowski to przynajmniej ma 1000000 za to że ciężko pracuje a to coś to nie wiem za co jest tak to promowane. Zadam wam wprost to pytanie: czy wy naprawdę tak lubicie patrzeć na tą starą babę która na siłę próbuje być nastolatką?