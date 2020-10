Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan solidaryzują się z protestującymi: "Jesteśmy z was niewiarygodni DUMNI"

Strajk Kobiet przed Sejmem. Reakcja na słowa Jarosława Kaczyńskiego

Nie jest jeszcze do końca jasne, co skłoniło Rozenek do pozbycia się wpisu. Nie zmienia to jednak faktu, że gwieździe nadal zależy, aby manifestujące kobiety zdawały sobie sprawę z faktu, że mają pełne wsparcie jej rodziny. Gwiazda zapewniła o tym wraz z mężem Radosławem Majdanem w najnowszym nagraniu na Instastrories.