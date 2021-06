Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan spełniają marzenie o WYSMAROWANIU SIĘ TORTEM! Apetyczne? (ZDJĘCIA)

Małgorzata Rozenek od dawna już nie musi się specjalnie starać, aby wzbudzać emocje. Za pretekst wystarczą choćby obchody rocznicy urodzin ulubienicy TVN-u. Choć gwiazda oficjalnie skończyła we wtorek 43. lata , spore grono internautów zdaje się nadal twierdzić, że w rzeczywistości tych lat ma nieco więcej.

Po zaledwie kilkumiesięcznej przerwie Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan postanowili niedawno wrócić do swojego ukochanego Meksyku. To właśnie tam, na jednej ze słonecznych plaż, pani perfekcyjnej przyszło świętować kolejny mijający rok życia. O to, aby obchody odbyły się z odpowiednią pompą, zadbał oczywiście Radosław. Były bramkarz polskiej reprezentacji postanowił razem z ukochaną spełnić ich wielkie marzenie.