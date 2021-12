Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan witają nowy rok z Tajlandii: "Smoking i suknię balową zamieniliśmy na SZLAFROKI"

Chodź Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan już od dobrych paru dni do oporu wygrzewają się na plażach słonecznej Tajlandii, to i tak nadal nie pozwalają nam o sobie zapomnieć. Kolejna okazja do przypomnienia o sobie światu nadarzyła się wraz z nadejściem nowego roku, który ze względu na długość geograficzną przeżywany jest w Azji o dobre kilka godzin wcześniej niż w Polsce. Tym sposobem Majdany mogły ze spokojem wyprzedzić konkurencję.

Tym razem Małgosia i Radek postanowili zostawić wystawne stroje w pokrowcach i powitać nowy rok w domowych pieleszach. Gwiazdorski duet wzniósł toast, rozkładając się wygodnie na łóżku w jakże stylowych beżowych szlafroczkach.

Noworoczną odezwę do narodu wystosowała głowa rodziny - pan Majdan.

Moi drodzy, przesyłamy życzenia zdrowia, spełnienia marzeń, realizacji planów, wiary w siebie, moc pozytywnej energii. Niech nadchodzący rok będzie dla Was sprzyjający i wyjątkowy. Chociaż znowu obchodzimy wcześniej, to tym razem smoking zamieniłem na szlafrok z Małgorzatą, która suknię balową również zastąpiła szlafrokiem. Świętujemy w swoim towarzystwie. Bawcie się szampańsko. Szczęśliwego nowego roku 2022 - czytamy na profilu Radzia.

Żona Radosława nie kryła radości z faktu, że tegorocznego Sylwestra świętuje "bez spinki".

Sylwester marzeń. Jezu, jakie to miłe: przygotowania - zero minut, napinek - zero, zabawa tak samo dobra jak nie lepsza, bo jeszcze Henio dołączył i potańczył w łóżku, również nie w smokingu. Teraz leżymy i wspominamy ten zwariowany rok i już wiem, że przyszły będzie równie szalony. Tak wiem, wielu się oburzy - uprzedziła komentarze celebrytka.

Leżąc i czekając na północ (u nas już za godzinę, nawet mniej) rozmawiamy, czego wam życzyć? I doszliśmy do wniosku, że najważniejszym, z serca płynącym jest życzenie wzajemnej łagodności. Kochani, w trudnych czasach trzeba o siebie nawzajem mocniej dbać, więcej się troszczyć, być łagodniejszym. Bo świat i tak nas dojeżdża. Jesteśmy - my ludzie swoimi jedynymi obrońcami. I tego Wam życzę w tym roku. Żebyście byli bohaterami swojego życia. Dobrymi bohaterami. Jutro się widzimy w Nowym Roku - to ekscytujące - napisała Małgosia.

A czego Wy chcielibyście życzyć Majdanom w nowym roku?

