Małgorzata Rozenek niczym Arielka zachwyca się biżuterią ze złotymi muszelkami

Małgorzata i Radek to stali goście butiku ZoZo Design przy ul. Mokotowskiej 63 w Warszawie. Dobrze znany bywalcom pierwszych stron gazet salon to miejsce dla osób, które cenią piękno, jakość oraz styl, a to z pewnością można powiedzieć o naszej parze.

Co szczególnie zainteresowało Małgorzatę? Gwiazda zachwycała się nową kolekcją, w której królują morskie akcenty, klipsy i naszyjniki z modnymi muszlami. Na nagraniu zamieszczonym na Instagramie powtarzała, że jej zdaniem to będzie hit wakacji i must have dla każdej kobiety, która chce modnie wyglądać latem.

Szczególne wrażenie zrobił na niej nowy talizman "Sun Goddess", który ma pomagać zachować równowagę pomiędzy kobiecą i męską energią, bo w każdym z nas drzemią obie. Małgorzata do kompletu wybrała sztandarową bransoletkę na szczęście. Wybór mógł być nieprzypadkowy, bo para razem z dziećmi właśnie wybrała się jak co roku w podróż camperem do Skandynawii, więc przyda im się szczęście, by podróż przebiegła bez żadnych problemów.

Tego dnia para spędzała wspólnie czas także w VIP roomie ZoZo Luxury, który znajduje się poziom niżej niż sam butik ZoZo. To tam udali się niepokojeni przez fanów, by w spokoju zachwycać się biżuterią z prawdziwymi diamentami i obrączkami ślubnymi.

Jak przyznali później w rozmowie z naszym reporterem, byli pod dużym wrażeniem kolekcji personalizowanych obrączek z motywem jemioły. To drzewo to symbol wieczności i miłości, która nigdy nie przemija. Małgorzatę zachwycił również zestaw z 1ct brylantem i obrączką do kompletu. Duże wrażenie zrobiły na niej także szmaragdy. Czyżby Małgorzata projektowała swój pierścionek marzeń?

Czy zakupy były udane? Z pewnością, choć sekretny VIP room ZoZo Luxury gwarantuje wyjątkową dyskrecję i nie do końca wiemy, co ostatecznie para celebrytów kupiła.

Materiał sponsorowany przez ZoZo Design

