Małgorzata Rozenek o wartej milion złotych willi w Tajlandii: "Takie inwestycje są miłe"

normlanyinacz... 29 min. temu zgłoś do moderacji 15 2 Odpowiedz

Obcokrajowiec nie moze tam kupic domu, chyba, ze ziemia na ktorej on stoi nalezy do kogos innego, ale to raczej kiepska inwestycja. Na takiej zasadzie moze sobie kupic mieszkanie, bo grunt nalezy do panstwa. W ten sposob Tajlandia zabezpiecza sie przed wykupem ziemi przez obcokrajowcow, zupelnie slusznie zreszta.