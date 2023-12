Małgorzata Rozenek obchodzi święta w Dubaju. Szczególnie dużo czasu spędza z... Robertem Karasiem (WIDEO)

Tak dla in vi... 10 min. temu zgłoś do moderacji 2 2 Odpowiedz

Kobieta, która lansuje się że zależy jej na in vitro a wykorzystała projekt dziewczyn z "in vitro bez granic". One jako pierwsze zaczęły głośno krzyczeć na całą Polskę i napisały petycje. Ta Pani i jej fundacja nie robi nic. Swoją drogą zaobserwujcie dziewczyny na Instagramie. Nie mają rozgłosu medialnego a ktoś wykorzystał ich pracę.