Małgorzata Rozenek odpowiada na krytykę po "Rozenek cudnie chudnie": "Słyszałam OD FEMINISTEK, że jestem leniwa i nieambitna"

Hej Kobiety! Wy tak naprawdę ?? Dajecie się w to wciągać? Pani Małgosia troszczy się przede wszystkim o stan swojego konta nie o Wasze sylwetki czy zdrowie. A wspaniałą filozofię można dorobić do wszystkiego. Nie wiem jak Wy, ale ja mam wrażenie oglądając ten filmik że to Edyta Górniak. Te same usta, te same minki, to samo zarzucanie włosami i takie same rysy twarzy hmm??? No ale przede wszystkim każda z nich akceptuje siebie i kocha siebie tylko z przed czy po operacjach "upiększających"?. Pozdrawiam wszystkich :)