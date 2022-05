Małgorzata Rozenek OSTRO KRYTYKOWANA za swoje zachowanie na górskim szlaku: "CIARKI MNIE PRZECHODZĄ" (FOTO)

Nie jest to jednak dla Małgorzaty Rozenek nic nowego, bo kolejne "skandale" z jej udziałem wybuchają praktycznie co kilka dni. Krytykowano ją za masę reklam na jej instagramowym profilu czy za nie do końca sprawne przeróbki zdjęć w programach graficznych. Teraz "Mrs. Drama" do listy może dołożyć kolejne "osiągnięcie".