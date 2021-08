Małgorzata Rozenek pozuje z garstką owoców i dwoma makaronikami. Internauci DRWIĄ: "Oj, żeby się pani nie przejadła"

CENZURA? 12 min. temu zgłoś do moderacji 14 1 Odpowiedz

Jeszcze 5-7 lat temu Pudelek był portalem, gdzie INTELIGENTNE, NORMALNE osoby mogły rozerwać się, pośmiać, odpocząć od codziennego zgiełku dnia, problemów, politycznej walki, okropności w Polsce i na świecie! Dobór przez redakcję WP/ Pudelka tematów do artykułów i ich treść były na niezłym poziomie, chociaż zawsze skręcało to w lewo. Od kilku lat systematycznie i uparcie Pudelek schodzi do dna, często maczając się w słownym i tematycznym szambie. „Pecunia non olet” (pieniądze nie śmierdzą), jak stwierdził rzymski imperator Wespazjan, ale NIE SĄ one WSZYSTKIM! Z zabawnego, plotkarskiego portalu zeszliście do poziomu hejterskiego, stricte politycznego forum, wściekle i tendencyjnie walczącego wyłącznie po jednej stronie – lewicowej, a raczej lewackiej. Manipulacje, kłamstwa, półprawdy to codzienność Waszych publikacji. Cenzura komentarzy (normalnych, spokojnych, rzeczowych, bez inwektyw i obrażania) jest nawet bardziej restrykcyjna niż w Gazecie Wyborczej czy Onecie, w co trudno uwierzyć, ale niestety jest prawdą. Jeszcze większym Waszym upadkiem jest nieustanne, nachalne, bezrozumne wpychanie ludziom artykułów o najbardziej nielubianych, najbardziej pogardzanych polskich celebrytach, czyli o małżeństwie Majdanów. Reklamowanie ich jest całkowicie bez sensu. Teksty jak o stopie Majdanowej przebijają wszelkie warstwy dna! PECUNIA NON OLET - naprawdę??? Pozostaje nieustająca nadzieja na powrót Pudelka do lat dawnych. Będzie CENZURA, który zablokuje ten komentarz?