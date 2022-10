Małgorzata Rozenek przemówiła na temat Jerzego Stuhra: "Nie łączyłabym tego ze sprawami politycznymi"

Jerzy Stuhr we wtorkowy wieczór za pośrednictwem facebookowego profilu Macieja Stuhra wydał oświadczenie, w którym to poinformował, że szczerze ubolewa nad zajściem, które miało miejsce 17 października. Aktor wspomniał, że jest mu "ogromnie przykro" i przeprosił wszystkich tych, których zawiódł.

Bardzo żałuję i przepraszam, że wczoraj podjąłem tę najgorszą w moim życiu decyzję o prowadzeniu samochodu. Deklaruję pełną współpracę z organami powołanymi do wyjaśnienia wczorajszego incydentu. Jednocześnie chciałem zapewnić, że wbrew doniesieniom medialnym, nie zbiegłem z miejsca zdarzenia, lecz zatrzymałem się na życzenie jego uczestnika i razem oczekiwaliśmy na przyjazd policji - pisał na Facebooku.

Dla tych, dla których nie był tak wybitną osobą, to też była wstrząsająca informacja, tylko że dała im wiatr w żagle, bo to jest taka trochę wojna polsko-polska. (...) Wiadomo, że Jerzy Stuhr bardzo często wypowiadał się w sprawach politycznych, teraz jego oponenci wykorzystują to jako argument przeciwko niemu - mówił z kolei Mateusz Hładki.