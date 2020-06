Małgorzata Rozenek, Radzio i gigantyczny bukiet kwiatów dziękują w imieniu Henryczka. "Jesteśmy PRAWDZIWYMI SZCZĘŚCIARZAMI"

Małgorzata Rozenek skrzętnie dba o to, by wszyscy jej fani byli na bieżąco z tym, co dzieje się w jej życiu. Gwiazda ma bardzo liberalny stosunek do pojęcia "sprawy osobiste" i regularnie dostarcza ponad 1,3 milionom followersów na Instagramie nowe fotki z domowego zacisza. Dumna mama małego Henryczka zapozowała ostatnio z gigantycznym bukietem kwiatów oraz swoim mężem Radosławem. Celebrycka para postanowiła podziękować wszystkim, którzy gratulowali im przyjścia na świat synka.