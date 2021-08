Małgorzata Rozenek refleksyjnie o swej karierze: "Nie istniałabym zawodowo, gdyby nie Edward Miszczak i TVN"

jwhw 4 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Teraz ma być jedna jedyna, słuszna TV. Jak powiedział znany prezes Jacek – „ciemny lud wszystko kupi”. W dzisiejszych czasach manipulacja faktami jest normą.. Nie jestem za PO ani za PIS. Staram się być obiektywny. Nawet znajomi popierający PIS mówią, że wiadomości na jedynce nie da się oglądac. Media (w tym TVP, TVN, radio, prasa, internet) służą manipulacji opinią publiczną. Są finansowane przez grupy interesów. Dlatego każda partia ma swoich dziennikarzy. My za to musimy myśleć. Żadna partia nam nie pomoże jak sami sobie nie pomożemy. Od nas głównie zależy jak nam się wiedzie w życiu. Przeczytajcie sobie ksiazke pt. Emerytura nie jest Ci potzerbna . Pokazuje jak skutecznie budować majątek, by żyć bezpiecznie i godnie i to w Polsce.