Małgorzata Rozenek relacjonuje Wielkanoc w zajmowanej w barterze willi, a fani grzmią: "Wszystko na pokaz" (ZDJĘCIA)

Magali 9 min. temu zgłoś do moderacji 24 5 Odpowiedz

Mam wrażenie, że święta to czas na który czekają celebryci. Fotki zza stołu, przy stole, przy jedzeniu, życzeniach, na wakacjach wszystko wstawione na media. Dla podbicia zasięgów. Czy ktoś myśli o tych dzieciakach czy one tego chcą, wrzucania takich chwil do sieci? Jak dobrze być szarym człowiekiem, z prywatnym życiem. Za żadne pieniądze nie chciałabym takiego żywota. Ale rozumiem, że to praca i że zarabiać trzeba jakoś.