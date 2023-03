Małgorzata Rozenek sprawdziła się w "DD TVN" w roli POGODYNKI! Krzysztof Skórzyński musiał interweniować (FOTO)

Aneta K. 12 min. temu zgłoś do moderacji 6 10 Odpowiedz

Nie wierzcie TVN - nie przedstawili żadnych dowodów na winę JP2. Wcześniej zrobili film "Tylko nie mów nikomu". Dziś wiemy, że tam OKŁAMALI. Nie było żadnej pedofilii, domniemana ofiara była już po 18 roku życia i seks był za obopólna zgodą, potem ten człowiek przedstawimy jako ofiara okazał się oszustem, który wymuszał kasę. Posłanka Wielgus zabrała go do Watykanu jak ofiarę pedofilii w kościele, gdzie tego oszusta papież Franciszek po rękach całował w przepraszaniu. TAK SIĘ BAWIĄ. A ksiądz z filmu "Tylko nie mów nikomu", został uniewinniony prawomocnym wyrokiem sądu i odszedł ze stanu duchownego. Teraz w filmie o JP2 TVN przedstawia dokumenty preparowane przez SB w czasach komunizmu jako dokumenty IPN. To jest manipulacja, to były czasy, gdzie SB pornografię podrzucała Popieuszce. Co więcej TVN nie ma żadnego świadka, wszystko przykryte cieniem i mrokiem, żadnej ofiary, same pomówienia, plotki, a potem wypowiedzi oskarżające JP2 puścili Roberta Weaklanda, który znany jest z tego, że jest zboczeńcem i JP2 go zwalczał. Tak zagraniczna TV w Polsce dla Polaków po polsku wami manipuluje.