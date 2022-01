Małgorzata Rozenek USYCHA Z TĘSKNOTY na wakacjach! "W idealnym świecie moje psy podróżowałyby ze mną wszędzie" (FOTO)

Cześć 9 min. temu zgłoś do moderacji 2 0 Odpowiedz

"Bajka o Śpiącej Królewnie i Parobku. Był sobie Parobek, który dzień w dzień... wyprowadzał psa na spacer, żeby Królewna mogła sobie dłużej pospać, kupował świeże bułeczki z rana i pączuszki do kawy, żeby Królewna mogła się posilić. W ciągu dnia, woził Królewnę karocą to tu to tam, żeby była piękna i zadowolona. Jak Królewna nie miała siły i ochoty pójść do restauracji to Parobek przywoził jej gotowe jedzenie do domu. Zabierał na zakupy i chodził z nią po sklepach wszelakich, bo to ulubiona rozrywka Królewny była. Ach jaki on był zły i niedobry... Wychodził do pracy bo trzeba było na zamek i zachcianki Królewny zapracować, a ona ciągle była niezadowolona. Za mało, za mało, chcę więcej, więcej mówiła. Parobek ocierał pot z czoła i myślał co zrobić, żeby Królewnę uszczęśliwić. Zabierał na wycieczki i po świecie woził, kupował najdroższe prezenty, aby Królewna pięknie i okazale się prezentowała. Aż pewnego dnia, kiedy coraz częściej ludzie zaczęli mu mówić, że zasługuje na lepsze życie, spakował tobołek i wyprowadził się z pałacu. Królewna obudzona z letargu z plastikowym sitkiem na głowie ze zdumienia oczy przecierała, że Parobek wyszedł i wrócić nie chce. Na nic się zdały szantaże, obietnice, prośby i groźby, krzyki i wyzwiska, aż ją mieszkańcy okolicznej wioski słyszeli... W złości i bezsilności Królewna próbowała karocę uszkodzić , żeby Parobek wyjechać nie mógł, ale on pochwycił co mógł i uciekł. Uciekł bo to zła Królewna była. Królewna z odejściem Parobka pogodzić się do dnia dzisiejszego nie może. Siedzi sama w zamku i knuje, jak by mu o sobie przypomnieć... chwyta w dłoń kamerę i mówi " a teraz moi Kochani swoją bajkę Wam opowiem..." Opowieści sypią się jak karty z rękawa, a ludzie z niedowierzaniem słuchając łapią się za głowy. Parobek w ciszy obserwuje zachowanie Królewny, uśmiechając się raz po raz słucha jej opowieści, a ta w złości i bezsilności wije się, łzy wyciska z zaspanych oczu skarżąc się na zły i okrutny los. Teraz sama musi tyle rzeczy robić, a ona przecież jest Królewną. Jeszcze na złość wszystkiemu doba taka krótka, bo zanim się biedna z łoża zwlecze, to już zmęczona jest i musi się ponownie położyć. Ciężki to los samotnej i opuszczonej Królewny. Snuje się biedna po zamku i rozmyśla, jak by Parobkowi życie uprzykrzyć, a on wreszcie pełną piersią oddychać może i szczęście swoje na nowo buduje. Umęczona życiem Królewna w zaciszu zamku w złości rączki zaciera, w międzyczasie poszukując nowego Parobka, ale tym razem Księcia milionera. Ta bajka jak każda ma morał króciutki "Nie dajcie się wciągnąć w ten cyrk Królewny - - ludki, bo ona owszem lubi, ale tylko bezmyślne krasnoludki". Koniec