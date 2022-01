Małgorzata Rozenek w golfie własnej marki za 700 złotych pędzi do salonu paznokci (ZDJĘCIA)

Niestety, wszystko, co dobre, kiedyś się kończy. Po miesiącu błogiego lenistwa w zapierających dech w piersiach okolicznościach natury, celebrytka musiała pożegnać się z Tajlandią i wrócić do szarej, polskiej rzeczywistości. W poniedziałek 43-latka uroczyście zameldowała fanom, że jest już w stolicy, gdzie przywitały ją porywisty wiatr, deszcz i grad.

Nie powstrzymało jej to jednak przed rzuceniem się w wir obowiązków. Po poranku spędzonym na przytulankach z czworonogami, Gonia popędziła do samochodu i skierowała się w stronę centrum, przyznając, że "po miesiącu spędzonym poza domem musi doprowadzić się do stanu używalności". Pierwszym przystankiem okazał się salon paznokci, gdzie na matkę trójki dzieci tradycyjnie czekał fotograf. "Perfekcyjna" wystroiła się tego dnia w szary golf autorskiej marki za 700 złotych, do którego dobrała wełnianą czapkę (również z metką Mrs. Drama) za 212 złotych, a także szarą puchówkę, legginsy oraz czarne oficerki.