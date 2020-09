Małgorzata Rozenek w pełnym makijażu przekonuje, że jej wygląd to zasługa "cudownego" serum: "Śpię po 3-4 godziny"

Dziewczyny, kolejny już dzień śpię po 3-4 godziny, karmię Henryczka, wróciłam do pracy, codziennie jestem na planie zdjęciowym i totalnie brakuje mi czasu na regenerację skóry (...). (tu pada nazwa kosmetyku) to prawdziwa rewolucja (...) zauważyłam, że moja skóra nabrała blasku. (...) Moja skóra jest zachwycona - pisze celebrytka, pozując do zdjęcia w szlafroku, ręczniku na głowie i pełnym makijażu.

"Reklamuje to osoba, która regularnie się ostrzykuje kwasem", "Ta piękna skóra, którą pani prezentuje na zdjęciach, to nie efekt żadnych kosmetyków, tylko filtru z telefonu, botoksu albo makijażu. Czy pani myśli, ze kobiety są takie ciemne, że te kłamstwa kupują?", "Ta reklama jest niewiarygodna", "Szlafrok, włos jakby umyty i pełny profesjonalny makijaż. To serum to istny cudowny eliksir" - ironizują.