Małgorzata Rozenek w spodniach z tęczowymi lampasami i saszetką Gucci za 3,5 tysiąca buszuje po swoim butiku (ZDJĘCIA)

BEZKARNA MM 5 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

Organami nadzorczymi fundacji są: właściwy ze względu na zakres działania i cele fundacji minister oraz miejscowo właściwy starosta. Dlaczego do tej pory nikt nie wszedł z kontrolą do fundacji-widma MRM, którą w marcu 2020, 23 MIESIĘCY TEMU, ZARAZ DWA LATA (!), z dużym nagłośnieniem otworzyła Małgorzata Majdanek? DO DZISIAJ jej fundacja JEST MARTWA. Miała zajmować się pomocą w zakresie in vitro. Nie zarejestrowała ANI JEDNEJ osoby, NIE POMOGŁA nikomu! Przez MRM przepływają różne dziwne pieniądze. Majdankowie najpewniej stosują tam m.in. tak zwaną „optymalizację podatków”. TO WSZYSTKO ŚMIERDZI! Czy pisowskie kontakty Stanisława Kostrzewskiego są tak potężne, że jego córcia jest PONAD PRAWEM? Gdzie jest Starostwo warszawskie, gdzie jest Ministerstwo Zdrowia? Czy najważniejsi bonzowie PiS zakazują kontroli fundacji Małgorzaty Majdanek i jej trzeciego męża? Czy odpowiedzialność karno-skarbowa ich nie dotyczy?